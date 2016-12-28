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  • 28.12, 21:18
Шойгу: Минобороны поможет семьям всех погибших при крушении Ту-154. авиационные катастрофы и происшествия, Минобороны РФ, самолеты, Сочи, Шойгу. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Шойгу: Минобороны поможет семьям всех погибших при крушении Ту-154

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Шойгу: Минобороны поможет семьям всех погибших при крушении Ту-154

Шойгу: Минобороны поможет семьям всех погибших при крушении <nobr>Ту-154</nobr>

    Министерство обороны будет поддерживать семьи всех погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Чёрном море, заявил cегодня Сергей Шойгу на заседании Общественного совета Минобороны.

    Глава ведомства подчеркнул, что помощь в нужном объеме получат родные и военных, и гражданских.

    Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Сегодня начнутся выплаты всем семьям погибших. У нас нет различия между военными и гражданскими. Все, кто был на борту, все получат одинаковые суммы. Ну, естественно, мы смотрим за тем, чтобы те семьи, которые нуждаются в нашей дальнейшей поддержке, ее получили. Все это мы желаем и будем продолжать делать».

    Помимо этого Сергей Шойгу сообщил, что отбор артистов в обновленный состав хора и оркестра ансамбля Александрова начнется уже после Нового года.

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