Шойгу: Минобороны поможет семьям всех погибших при крушении Ту-154

Министерство обороны будет поддерживать семьи всех погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Чёрном море, заявил cегодня Сергей Шойгу на заседании Общественного совета Минобороны.

Глава ведомства подчеркнул, что помощь в нужном объеме получат родные и военных, и гражданских., министр обороны РФ: «Сегодня начнутся выплаты всем семьям погибших. У нас нет различия между военными и гражданскими. Все, кто был на борту, все получат одинаковые суммы. Ну, естественно, мы смотрим за тем, чтобы те семьи, которые нуждаются в нашей дальнейшей поддержке, ее получили. Все это мы желаем и будем продолжать делать».Помимо этого Сергей Шойгу сообщил, что отбор артистов в обновленный состав хора и оркестра ансамбля Александрова начнется уже после Нового года.