В Сирии почтили память Доктора Лизы

В Сирии прошла акция в память о жертвах катастрофы Ту-154 . Провели ее в госпитале города Латакия, куда планировала лично доставить гуманитарную помощь Елизавета Глинка.

Российские военные привезли в больницу сотни килограммов медикаментов. В память о Докторе Лизе в холле больницы собрался весь медицинский персонал. Там же установили фотографию главы фонда «Справедливая помощь».Сотрудники госпиталя, знавшие Доктора Лизу, говорили, что она была настоящим ангелом-хранителем для детей, и выражали соболезнования близким всех погибших в авиакатастрофе., директор госпиталя Тишрин: «Сирийский народ с сожалением воспринял новость о крушении самолета. Мы выражаем соболезнования родственникам и близким всех погибших. Она хотела подарить надежду сирийским детям, оказать им помощь. Это невосполнимая утрата».Гуманитарную миссию, которую Елизавета Глинка выполняла в Сирии, продолжит российский Центр по примирению., представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «Мы решили продолжить ее дело. И после изучения потребностей в медицинских препаратах обязательно дополнительно поставим требующееся оборудование и лекарства для больных детей».