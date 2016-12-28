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  • 28.12, 21:18
В Сирии почтили память Доктора Лизы. авиационные катастрофы и происшествия, благотворительность, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Сирии почтили память Доктора Лизы

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В Сирии почтили память Доктора Лизы

В Сирии почтили память Доктора Лизы

    В Сирии прошла акция в память о жертвах катастрофы Ту-154. Провели ее в госпитале города Латакия, куда планировала лично доставить гуманитарную помощь Елизавета Глинка.

    Российские военные привезли в больницу сотни килограммов медикаментов. В память о Докторе Лизе в холле больницы собрался весь медицинский персонал. Там же установили фотографию главы фонда «Справедливая помощь».

    Сотрудники госпиталя, знавшие Доктора Лизу, говорили, что она была настоящим ангелом-хранителем для детей, и выражали соболезнования близким всех погибших в авиакатастрофе.

    Мунир Осман, директор госпиталя Тишрин: «Сирийский народ с сожалением воспринял новость о крушении самолета. Мы выражаем соболезнования родственникам и близким всех погибших. Она хотела подарить надежду сирийским детям, оказать им помощь. Это невосполнимая утрата».

    Гуманитарную миссию, которую Елизавета Глинка выполняла в Сирии, продолжит российский Центр по примирению.

    Михаил Соколов, представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «Мы решили продолжить ее дело. И после изучения потребностей в медицинских препаратах обязательно дополнительно поставим требующееся оборудование и лекарства для больных детей».

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