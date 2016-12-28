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  • 28.12, 21:18
Инвестбанки назвали Россию фаворитом 2017 года среди развивающихся рынков. инвестиции, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Инвестбанки назвали Россию фаворитом 2017 года среди развивающихся рынков

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Инвестбанки назвали Россию фаворитом 2017 года среди развивающихся рынков

Инвестбанки назвали Россию фаворитом 2017 года среди развивающихся рынков

    Зарубежные портфельные инвесторы считают Россию фаворитом среди развивающихся рынков в 2017 году.

    Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на рекомендации финансистов.

    Консенсус-прогноз такой: «Почти все любят Россию и хотят держаться как можно дальше от Турции». Инвестфонды рассчитывают, что Россия больше других развивающихся рынков выиграет от победы Трампа.

    Более того, по итогам года рубль становится самой доходной валютой в мире — плюс 21%. Дополнительно его поддерживает дорожающая нефть. А капитализация российского фондового рынка с начала года увеличилась на 50,5% и составляет 584 млрда долларов.

    Также отмечается, что в в уходящем году российские активы увеличивались двузначными темпами.

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