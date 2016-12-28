Террористы обстреляли посольство РФ в Сирии

О нападении на российскую дипмиссию в Дамаске сообщили в МИД РФ.
Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов сотрудники посольства вызвали саперов.
МИД РФ: «Рассматриваем эту очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии, как подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием „живого щита“».
В российском ведомстве подчеркнули, что дипломаты работают в условиях «реальной угрозы со стороны тергруппировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска».
МИД РФ: «Повторяющиеся обстрелы дипмиссии РФ в Дамаске должны получить оценку, их должны категорически осудить все, кто на деле противостоит терроризму».
Комментарии