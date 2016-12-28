Террористы обстреляли посольство РФ в Сирии

О нападении на российскую дипмиссию в Дамаске сообщили в МИД РФ.

На сайте министерства сообщается, что одна мина упала рядом с посольством. Другая — во внутреннем дворе комплекса зданий дипмиссии, но «по счастливой случайности, не разорвалась».Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов сотрудники посольства вызвали саперов.: «Рассматриваем эту очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии, как подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием „живого щита“».В российском ведомстве подчеркнули, что дипломаты работают в условиях «реальной угрозы со стороны тергруппировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска».: «Повторяющиеся обстрелы дипмиссии РФ в Дамаске должны получить оценку, их должны категорически осудить все, кто на деле противостоит терроризму».