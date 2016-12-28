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  • 28.12, 19:47
Террористы обстреляли посольство РФ в Сирии. МИД РФ, Сирия, войны и вооруженные конфликты, дипломатия, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Террористы обстреляли посольство РФ в Сирии

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Террористы обстреляли посольство РФ в Сирии

Террористы обстреляли посольство РФ в Сирии

    О нападении на российскую дипмиссию в Дамаске сообщили в МИД РФ.

    На сайте министерства сообщается, что одна мина упала рядом с посольством. Другая — во внутреннем дворе комплекса зданий дипмиссии, но «по счастливой случайности, не разорвалась».

    Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов сотрудники посольства вызвали саперов.

    МИД РФ: «Рассматриваем эту очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии, как подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием „живого щита“».

    В российском ведомстве подчеркнули, что дипломаты работают в условиях «реальной угрозы со стороны тергруппировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска».

    МИД РФ: «Повторяющиеся обстрелы дипмиссии РФ в Дамаске должны получить оценку, их должны категорически осудить все, кто на деле противостоит терроризму».

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