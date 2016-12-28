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  • 28.12, 19:47

В Таиланде задержали россиянина за попытку взорвать банкомат

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В Таиланде задержали россиянина за попытку взорвать банкомат

В Таиланде задержали россиянина за попытку взорвать банкомат

В аэропорту Бангкока задержали россиянина по подозрению во взломе банкомата в курортном Хуахине.

По данным полиции, россиянин проделал в банкомате отверстие, через которое намеревался заполнить аппарат газом и кислородом, а после взорвать. Однако в момент манипуляций возле банкомата мужчину заметили местные жители, которые и сообщили в полицию.

Позже стражи порядка обнаружили брошенный взломщиком автомобиль и баллоны с газом.

По словам представителя полиции, неудавшегося грабителя задержали в аэропорту Бангкока при попытке вылететь в Казахстан. Им оказался гражданин России Константин Долгов. Сообщается, что задержанный не стал отрицать свою вину.

В посольстве РФ в Таиланде сообщили, что осведомлены о задержании россиянина, передает ТАСС.

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