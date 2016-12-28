В Петербурге арестована банда автоугонщиков

Правоохранительные органы выясняют, кому и как сбывали угнанные автомобили члены преступной группы.
Оперативники провели обыски в гаражном помещении, а также в квартире одного из подозреваемых — дверь пришлось вскрывать с помощью болгарки. У злоумышленников обнаружили специальное оборудование для вскрытия автомобилей и запуска двигателя, а также оружие, боеприпасы и 760 тысяч долларов. Пока наручники надели на четверых.
В полиции подозревают, что у задержанных могут быть соучастники. По информации ведомства, банда занималась угонами на территории Петербурга и Ленобласти, а продавала автомобили в других регионах страны. Сейчас оперативники выясняют каналы сбыта похищенных машин.
Комментарии