В Петербурге арестована банда автоугонщиков

Правоохранительные органы выясняют, кому и как сбывали угнанные автомобили члены преступной группы.

В Петербурге задержали банду угонщиков. Как сообщили в полиции, их поймали после неудачной кражи иномарки во Фрунзенском районе. Тогда владелец оценил ущерб в 5 миллионов рублей.Оперативники провели обыски в гаражном помещении, а также в квартире одного из подозреваемых — дверь пришлось вскрывать с помощью болгарки. У злоумышленников обнаружили специальное оборудование для вскрытия автомобилей и запуска двигателя, а также оружие, боеприпасы и 760 тысяч долларов. Пока наручники надели на четверых.В полиции подозревают, что у задержанных могут быть соучастники. По информации ведомства, банда занималась угонами на территории Петербурга и Ленобласти, а продавала автомобили в других регионах страны. Сейчас оперативники выясняют каналы сбыта похищенных машин.