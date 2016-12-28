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  • 28.12, 18:17
В Петербурге арестована банда автоугонщиков. Санкт-Петербург, автомобили, угон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Петербурге арестована банда автоугонщиков

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В Петербурге арестована банда автоугонщиков

В Петербурге арестована банда автоугонщиков

    Правоохранительные органы выясняют, кому и как сбывали угнанные автомобили члены преступной группы.

    В Петербурге задержали банду угонщиков. Как сообщили в полиции, их поймали после неудачной кражи иномарки во Фрунзенском районе. Тогда владелец оценил ущерб в 5 миллионов рублей.

    Оперативники провели обыски в гаражном помещении, а также в квартире одного из подозреваемых — дверь пришлось вскрывать с помощью болгарки. У злоумышленников обнаружили специальное оборудование для вскрытия автомобилей и запуска двигателя, а также оружие, боеприпасы и 760 тысяч долларов. Пока наручники надели на четверых.

    В полиции подозревают, что у задержанных могут быть соучастники. По информации ведомства, банда занималась угонами на территории Петербурга и Ленобласти, а продавала автомобили в других регионах страны. Сейчас оперативники выясняют каналы сбыта похищенных машин.

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