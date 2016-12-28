В Киеве заявили о подготовке встречи Порошенко с Трампом

В администрации президента Украины заявили, что Пётр Порошенко может встретиться с Дональдом Трампом в феврале 2017 года.
Кроме того, Елисеев заявил, что первый телефонный разговор между Трампом и Порошенко вышел дружественным. Замглавы администрации украинского лидера сообщил, что избранный президент США интересовался ситуацией в Донбассе. В целом же, по словам Елисеева, «первый блин не стал комом», передает «Обозреватель».
Надо сказать, что Порошенко ранее предлагал Трампу встретиться. В ноябре он позвонил Трампу, поздравил его с победой на выборах и поспешил пригласить избранного президента посетить Украину.
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