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  • 28.12, 18:18

Помощник главы Росприроднадзора задержан за взятку в 15 млн рублей

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Помощник главы Росприроднадзора задержан за взятку в 15 млн рублей

Помощник главы Росприроднадзора задержан за взятку в 15 млн рублей

Помощника руководителя Росприроднадзора и его сообщника-предпринимателя задержали с поличным при получении взятки в 15 млн рублей.

За эту сумму задержанные обещали руководителю департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу содействие при проведении служебной проверки, сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве.

Из сообщения ГСУ СКр по Москве: «ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении помощника руководителя Росприроднадзора Дмитрия Валензы и предпринимателя Рафиса Купкенова по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)».

По данным Следственного комитета, на допросе задержанные признали свою вину. В ближайшее время им планируют предъявить обвинение. Расследование по уголовному делу продолжается.

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