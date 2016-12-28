Помощник главы Росприроднадзора задержан за взятку в 15 млн рублей

Помощника руководителя Росприроднадзора и его
сайте ГСУ СКР по Москве.
сообщника-предпринимателя задержали с поличным при получении взятки в 15 млн рублей.
Из сообщения ГСУ СКр по Москве: «ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении помощника руководителя Росприроднадзора Дмитрия Валензы и предпринимателя Рафиса Купкенова по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)».
По данным Следственного комитета, на допросе задержанные признали свою вину. В ближайшее время им планируют предъявить обвинение. Расследование по уголовному делу продолжается.
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