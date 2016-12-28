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  • 28.12, 18:18

Константин Райкин «оторвал мышцу» на ноге

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Константин Райкин «оторвал мышцу» на ноге

Константин Райкин «оторвал мышцу» на ноге

Константин Райкин получил травму во время гастролей в Тобольске, артиста прооперировали в местной больнице.

Как рассказал Константин Райкин интернет-порталу «Тобольск.ru», он «не заметил ступенечки».

«Упал. Порвал мышцу. Мышца оторвалась. Ее пришили. Я надеюсь, хорошо», — сообщил журналистам художественный руководитель театра «Сатирикон».

В пресс-службе Тобольска подтвердили, что Райкин получил травму ноги во время репетиции спектакля в местном драмтеатре. «Театр Сатирикон» приехал в Тобольск на гастроли для участия в региональной программе фестиваля «Золотая маска».

Пресс-служба Тобольска: «Актера успешно прооперировали. Как сам он сегодня сказал на пресс-конференции, на память о Тобольске у него останется шрам на ноге».

На сайте «Сатирикона» мышечную травму худрука назвали серьезной и рассказали об изменениях в январской афише.

Театр «Сатирикон»: «В связи с серьезной мышечной травмой ноги народного артиста России Константина Райкина и перенесенной операцией в январе спектакли с его участием будут заменены на другие спектакли нашего репертуара».

На днях о переносе спектаклей из-за травмы артистки также сообщал театр «Ленком». Актриса Инна Чурикова сломала руку. Сейчас народная артистка уже выписана из больницы домой.

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