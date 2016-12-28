Мост через остров Серный вписывают в историческую панораму Петербурга на ходу

Градозащитникам Петербурга удалось добиться корректировки проекта моста через остров Серный. Высоту переправы снизят почти в два раза.

Изначально мост должен был иметь высоту 93 метра. Это означало, что конструкция была бы видна даже из центра города и она вторглась бы в так называемую небесную линию Петербурга.Мост через остров Серный должен соединить Васильевский остров и Петроградскую сторону. Он входит в список объектов, которые необходимо ввести в эксплуатацию к чемпионату мира по футболу 2018 года.Как передает, до стыковки двух сторон Серного моста еще долго, но абрис будущего пути понятен. Временные опоры установили вплоть до противоположного берега Малой Невы. Темпы работ высокие.На площадке одновременно полторы сотни рабочих. Кто-то приваривает железные детали, рядом кран поднимает конструкции. Даже не скажешь, что окончательный проект этого строительства еще не утвержден, и высота несущего пилона будет меняться., депутат Законодательного собрания: «Всё, что делается с Серным мостом, это через одно место».Выхода из «этого места» депутат Алексей Ковалев пока не видит, даже если высотность уменьшить. Уверяет: изначально кто-то ошибся, не послушав рекомендации комитета по охране памятников, который еще до стройки предлагал понизить мост до исторически важной отметки. Впрочем, эта ситуация, считает парламентарий, лишь звено в цепочке проблем, среди которых расселение жителей домов на Ремесленной улице и съезд с Серного моста, который, как отмечает Ковалёв, упирается в тупик.Облик моста еще на уровне первоначального проекта вызывал сомнения и вопросы в градостроительных кругах. Таким настороженным тоном о нем говорит главный архитектор города. В КГА проанализировали будущую высотность.Оказалось, нетипичная для городского ландшафта овальная форма сооружения может нарушить целостность исторической панорамы. В городской администрации отреагировали сразу. Вице-губернатор Игорь Албин сказал резать, не дожидаясь ничего., главный архитектор Санкт-Петербурга: «Полностью перепроектировать мост в условиях, когда он должен быть сдан в определенный срок, чтобы не нарушить обязательства города по подготовке по проведению чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций, нельзя. В эти сроки можно было исключительно откорректировать проектные решения».Сначала конструкцию пилона понизили втрое: с 93 почти до 30 метров, но позже увеличили до 44. Эта отметка на законодательном уровне разрешена для отдельных сооружений, к которым относятся и мосты. Но подрядчики уверяют: этим перепроектированием мостостроительная компания поставила себя в неопределенное положение. Ведь обновления еще официально не вступили в силу, при этом сроки госконтракта никто не отменял. Строительство на объекте остановить нельзя. Сейчас устанавливаются те части моста, которые не вошли в перечень изменений.В комитете по развитию транспортной инфраструктуры планируют закончить процедуру экспертизы измененного проекта к лету следующего года. Тогда же под новой переправой должны пустить первые суда.Но есть еще одна загвоздка. В условиях сжатых сроков всё того же госконтракта чиновники продолжают строить и без разрешения Госстройнадзора. Который молчит, потому что не все эти участки в городской собственности. Ведь дом на Ремесленной, 3 так и не расселен. И, возможно к моменту решения этой проблемы мост фактически будет готов больше, чем наполовину.