Путин поддержал идею актуализировать лицензии недропользователей

Сегодня в Кремле Владимир Путин провел встречу с главой Минприроды Сергеем Донским.

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экология

Он доложил о мероприятиях, запланированных на следующий год, который объявлен Годом экологии. Также Донской рассказал, как по поручению президента наводят порядок с лицензиями недропользователей.Те, что были выданы еще в 90-е годы XX века, меняют в соответствии с действующим законодательством. Теперь лицензии не позволяют недропользователям скрывать важную геологическую информацию. Раньше это делали, ссылаясь на коммерческую тайну. Также у недропользователей стало больше обязанностей перед государством. Президент отметил, что без этого не обойтись.И сегодня же Владимир Путин принял главного раввина России Берл Лазара и главу Федерации Еврейских общин Александра Бороду. Президент поздравил их с Ханукой и наступающим Новым годом, а также поблагодарил за хорошую работу по воспитанию толерантности, а именно за открытие новых синагог и религиозно-культурных центров.