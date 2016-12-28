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  • 28.12, 18:18
Путин поддержал идею актуализировать лицензии недропользователей. Путин, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин поддержал идею актуализировать лицензии недропользователей

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Путин поддержал идею актуализировать лицензии недропользователей

Путин поддержал идею актуализировать лицензии недропользователей

    Сегодня в Кремле Владимир Путин провел встречу с главой Минприроды Сергеем Донским.

    Он доложил о мероприятиях, запланированных на следующий год, который объявлен Годом экологии. Также Донской рассказал, как по поручению президента наводят порядок с лицензиями недропользователей.

    Те, что были выданы еще в 90-е годы XX века, меняют в соответствии с действующим законодательством. Теперь лицензии не позволяют недропользователям скрывать важную геологическую информацию. Раньше это делали, ссылаясь на коммерческую тайну. Также у недропользователей стало больше обязанностей перед государством. Президент отметил, что без этого не обойтись.

    И сегодня же Владимир Путин принял главного раввина России Берл Лазара и главу Федерации Еврейских общин Александра Бороду. Президент поздравил их с Ханукой и наступающим Новым годом, а также поблагодарил за хорошую работу по воспитанию толерантности, а именно за открытие новых синагог и религиозно-культурных центров.

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