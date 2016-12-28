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  • 28.12, 18:17
Перед наступлением Нового года НТВ разыграет сказочный приз. Дед Мороз, Москва, Новый год, НТВ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Перед наступлением Нового года НТВ разыграет сказочный приз

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Перед наступлением Нового года НТВ разыграет сказочный приз

Перед наступлением Нового года НТВ разыграет сказочный приз

    В столице наступила зимняя сказка. Ее привез в Москву главный волшебник страны — Дед Мороз.

    Целых полтора месяца он ездил по стране, исполняя желания детей. А помогала ему в этом турне команда НТВ. За время большого путешествия Дед Мороз и наш канал успели объездить 28 городов. Сказочный кортеж из вереницы новогодних трейлеров приезжал в больницы, интернаты, на детские елки и даже в зоопарки. Везде волшебник и звезды НТВ привозили детям множество подарков и, конечно, любовь и внимание.

    Всего зрители нашего канала прислали Деду Морозу более 40 тысяч писем с желаниями. Некоторые желания Дед Мороз исполнит уже завтра вечером на Поклонной горе. Наш канал ждет вас в 18:00 на грандиозном шоу, которое станет финальной точкой в большом путешествии Деда Мороза. Этот праздник пройдет в волшебных декорациях — среди ледяных скульптур, которые подсветят красочной иллюминацией. Будет встречать гостей шоу и символ нашего канала — три буквы НТВ, которые как раз в эти минуты вырезают изо льда.

    А в сам Новый год мы подготовили для зрителей щедрый подарок. 31-го декабря за несколько часов до боя курантов на НТВ будет разыгран сказочный приз — миллиард рублей. Такого не было за всю историю российских лотерей. А еще — с нас множество призов на сотни миллионов. Кроме того, принять участие в новогодней ночи на нашем канале смогут все желающие. Достаточно будет выйти в Сеть со своих компьютеров, смартфонов или других гаджетов и связаться с новогодним телевидением НТВ.

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