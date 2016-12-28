Джордж Майкл тайно тратил миллионы на бездомных и больных

В эти дни поклонники по всему миру скорбят по британскому музыканту Джорджу Майклу. Свои соболезнования выражают звезды шоу-бизнеса и даже крупные политики. Об артисте сегодня говорят не только как о талантливом музыканте — автор всемирно известных хитов анонимно жертвовал миллионы на благотворительность.

О человеке с большим сердцем —«Спасибо, Джордж!» — говорят ему на прощание. Не только за мороз по коже, ком в горле и слезы на глазах от его музыки, но еще и за то, что никак не было озвучено при жизни его чистым и сильным голосом — за доброту, о которой он просил молчать.«Джордж Майкл работал анонимно в приюте для бездомных, где я была волонтером. Я никогда об этом не рассказывала по его же просьбе. Таким человеком он был», — так пишет актриса Эмилин Мондо. В Twitter других подробностей не помещается. Дальше самим нужно представлять Джорджа Майкла, работающего в ночлежке. Мог ли он сохранить анонимность? Были ли такие люди, среди даже самых несчастных и опустившихся, кто не знал его или никогда не слышал песню Jesus to a child?Эту песню он написал на смерть от СПИДа своего партнера Ансельмо Фелеппа. Но песня, даже самая лучшая, не может вылечить и вернуть: Джордж Майкл много лет подряд поддерживал британский траст, занимающийся борьбой с ВИЧ. Вслед за другом от рака умерла мать певца — тогда он перевел большую сумму на лечение онкологических больных. А в больнице, где пытались спасти его мать, устроил бесплатный концерт для врачей и медсестер.Записи этого выступления нет, ведь Джордж Майкл не афишировал этот концерт и провел его не в целях саморекламы. Только из благодарности тем, кто ухаживал за его мамой. Подробнее — в репортаже НТВ.