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  • 28.12, 16:46

Дед Мороз зовет всех установить рекорд по катанию с горки в Ледовой Москве

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Дед Мороз зовет всех установить рекорд по катанию с горки в Ледовой Москве

Дед Мороз зовет всех установить рекорд по катанию с горки в Ледовой Москве

Дед Мороз зовет всех установить рекорд по катанию с горки в Ледовой Москве

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга приехал в столицу. Москва стала финальной точкой на карте Большого новогоднего путешествия Деда Мороза вместе с телеканалом НТВ.

За 48 дней Зимний Волшебник проехал почти 16 тысяч километров и посетил 20 городов, в которых исполнил самые заветные желания россиян.

5 тысяч воспитанников социальных учреждений смогли пожать руку Дедушке. В каждом городе Мороз зажигал елки на главных площадях вместе с десятками тысяч горожан и навещал ребят из сотен многодетных семей, детских домов и социальных учреждений. За это время произошло немало чудес, незабываемых открытий, теплых встреч, не обошлось и без трудностей.

Обо всем этом Дед Мороз вместе с генеральным продюсером НТВ и актерами сериалов телеканала поведает журналистам завтра, 29 декабря, в 12:00 на пресс-конференции в Центральном детском магазине.

Программа в столице у главного зимнего Волшебника насыщенная. Он посетит школу-интернат №102 и коррекционную школу №1499, а также поздравит с праздниками пять многодетных семьи Москвы.

А финальным аккордом ежегодного путешествия Деда Мороза станет грандиозный праздник на Поклонной горе в специально возведенной Ледовой Москве. 29 декабря с 18:00 москвичей и гостей столицы будут встречать лица НТВ — Марк Тишман, Ольга Жук, популярные актеры сериалов, а также все телеведущие НТВ, кто вместе с Дедушкой объехал всю страну с доброй миссией.

Не обойдется и без нового рекорда Деда Мороза. В этот день состоится самое массовое катание с горки. Каждый гость Ледовой Москвы получит в подарок от НТВ фирменные ледянки.

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