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  • 28.12, 16:46

На Украине Деда Мороза заподозрили в работе на российские спецслужбы

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На Украине Деда Мороза заподозрили в работе на российские спецслужбы

На Украине Деда Мороза заподозрили в работе на российские спецслужбы

Советник президента Украины Олег Медведев заподозрил Деда Мороза и Снегурочку в работе на российские спецслужбы.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Олег Медведев, советник Петра Порошенко: «Подлежат ли Дед Мороз и Снегурочка декоммунизации как символы советской эпохи? Возможно, они активные агенты российских спецслужб, soft power Кремля. Есть ли этим артефактам место в украинском праздничном дискурсе?».

По словам советника Порошенко, о том, как лучше обозначить статус новогодних персонажей на Украине, он думает уже полдня. А необходимо это «для профессиональной политической консультации».

Ранее украинские общественники и учителя, комитеты по культуре сразу нескольких городов, в том числе и Киева, разослали по школам и детским садам рекомендацию вычеркнуть Деда Мороза и Снегурочку из сценариев утренников . Новогоднего волшебника и его внучку назвали пережитками советского прошлого и заявили, что современным украинским детям они ни к чему. Вместо них на утренниках рекомендовали «использовать аутентичную украинскую символику и персонажей» — святого Мыколая и Зимушку.

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