На Украине Деда Мороза заподозрили в работе на российские спецслужбы

Советник президента Украины Олег Медведев заподозрил Деда Мороза и Снегурочку в работе на российские спецслужбы.
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Олег Медведев, советник Петра Порошенко: «Подлежат ли Дед Мороз и Снегурочка декоммунизации как символы советской эпохи? Возможно, они активные агенты российских спецслужб, soft power Кремля. Есть ли этим артефактам место в украинском праздничном дискурсе?».
По словам советника Порошенко, о том, как лучше обозначить статус новогодних персонажей на Украине, он думает уже полдня. А необходимо это «для профессиональной политической консультации».
Ранее украинские общественники и учителя, комитеты по культуре сразу нескольких городов, в том числе и Киева, разослали по школам и детским садам рекомендацию вычеркнуть Деда Мороза и Снегурочку из сценариев утренников . Новогоднего волшебника и его внучку назвали пережитками советского прошлого и заявили, что современным украинским детям они ни к чему. Вместо них на утренниках рекомендовали «использовать аутентичную украинскую символику и персонажей» — святого Мыколая и Зимушку.
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