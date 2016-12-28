Полиция вычислила живодеров, зверски убивших медведя в Якутии

В жестоком убийстве медведя в Якутии подозреваются работники одного из промышленных предприятий.
Как отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, все предполагаемые подозреваемые в жестоком обращении с медведем уже установлены.
шокирующего видео убийства животного. Живодеры на «Уралах» настигли медведя, пытавшегося сбежать по глубокому снег, несколько раз переехали его, а потом добили ломом.
возбуждено уголовное дело. Как отметили в СК, грузовики, на которых передвигались злоумышленники, принадлежат организации, которая занимается изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы в Якутии.
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