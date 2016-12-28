Обвинения по делу об отравлении «Боярышником» предъявлены еще 9 фигурантам

Следователи предъявление обвинение еще девяти фигурантам уголовного дела о массовом отравлении «Боярышником» в Иркутской области.
Светлана Петренко, официальный представитель СКР: «На сегодняшний день 16 лицам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ („Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“)».
Петренко также добавила, что в ближайшее время следствие намерено предъявить обвинение еще шестерым фигурантам.
задержаны более 20 человек. Семерых из них арестовали, еще 10 были отправлены под домашний арест, четверо находятся под подпиской о невыезде. По делу также проходят замруководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов и заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефёдова.
отравление концентратом для ванн «Боярышник» с метанолом произошло в Иркутске во второй половине декабря. По последним данным, жертвами трагедии стали 77 человек, 11 пострадавших до сих пор находятся в лечебных учреждениях.
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