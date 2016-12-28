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  • 28.12, 16:46

Обвинения по делу об отравлении «Боярышником» предъявлены еще 9 фигурантам

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Обвинения по делу об отравлении «Боярышником» предъявлены еще 9 фигурантам

Обвинения по делу об отравлении «Боярышником» предъявлены еще 9 фигурантам

Следователи предъявление обвинение еще девяти фигурантам уголовного дела о массовом отравлении «Боярышником» в Иркутской области.

Как рассказала официальный представитель СКР РФ Светлана Петренко, на сегодняшний день овинение предъявлено 16 фигурантам уголовного дела.

Светлана Петренко, официальный представитель СКР: «На сегодняшний день 16 лицам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ („Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“)».

Петренко также добавила, что в ближайшее время следствие намерено предъявить обвинение еще шестерым фигурантам.

Напомним, по делу о массовом отравлении задержаны более 20 человек. Семерых из них арестовали, еще 10 были отправлены под домашний арест, четверо находятся под подпиской о невыезде. По делу также проходят замруководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов и заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефёдова.

Массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник» с метанолом произошло в Иркутске во второй половине декабря. По последним данным, жертвами трагедии стали 77 человек, 11 пострадавших до сих пор находятся в лечебных учреждениях.

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