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  • 28.12, 15:16
В Нижнем Новгороде появился знак «переход для ослов». Нижний Новгород, дорожное движение, пешеходы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Нижнем Новгороде появился знак «переход для ослов»

2 комментария

В Нижнем Новгороде появился знак «переход для ослов»

В Нижнем Новгороде появился знак «переход для ослов»

    Не просто переход, а переход на личности: весьма необычный дорожный знак появился рядом с «зеброй» в Нижнем Новгороде. И пешеходы всерьез обиделись. И даже подали жалобу в местную ГИБДД.

    Трактовать знак можно по-разному. С одной стороны авторы как бы намекают: будьте людьми, переходите дорогу правильно. А с другой пешеходов напрямую называют ослами.

    Выяснилось: идея принадлежит отнюдь не дорожникам, а народным активистам. Устали они объяснять, что перехода здесь нет. А люди все равно норовят прыгнуть под колеса. Вот и пришлось креативить.

    — Как думаете, для кого?
    — Для ослов! Естественно.
    — Зачем?
    — Что переходить здесь нельзя.
    — На ослика похож. Это для тех осликов, которые ходят в неположенном месте.

    Среди горожан не все оказались обидчивыми. Кое-кто к новому знаку отнесся с юмором.

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