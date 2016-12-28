В Нижнем Новгороде появился знак «переход для ослов»

Не просто переход, а переход на личности: весьма необычный дорожный знак появился рядом с «зеброй» в Нижнем Новгороде. И пешеходы всерьез обиделись. И даже подали жалобу в местную ГИБДД.

Трактовать знак можно по-разному. С одной стороны авторы как бы намекают: будьте людьми, переходите дорогу правильно. А с другой пешеходов напрямую называют ослами.Выяснилось: идея принадлежит отнюдь не дорожникам, а народным активистам. Устали они объяснять, что перехода здесь нет. А люди все равно норовят прыгнуть под колеса. Вот и пришлось креативить.— Как думаете, для кого?— Для ослов! Естественно.— Зачем?— Что переходить здесь нельзя.— На ослика похож. Это для тех осликов, которые ходят в неположенном месте.Среди горожан не все оказались обидчивыми. Кое-кто к новому знаку отнесся с юмором.