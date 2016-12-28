Московские полицейские предупредили об опасности почасовых собутыльников

В столице предприимчивые бизнесмены продолжают удивлять и обескураживать клиентов. Водитель по вызову есть, друг на час тоже. Теперь, набрав заветный номер, можно вызвонить собутыльника.

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Он отложил все свои дела, чтобы успеть на встречу. Готов внимательно слушать, есть и пить за ваш счет хоть весь вечер, если продлевать будете. Собутыльник по вызову. Так называется новая услуга, которая стремительно набирает обороты.Как известно, спрос рождает предложение. Слишком уж часто, уверяют организаторы нового вида досуга, клиенты, к которым они присылали трезвых водителей, пытались этим самым водителям не только излить душу, но уговаривали продолжить банкет вместе. А потому штат пьющих сотрудников пришлось значительно расширить.Полицейские признаются, что какой-то отдельной статистики по пьющим друзьям по вызову они не ведут. Но советуют тем, кто все же решил скрасить одиночество в компании незнакомцев, повнимательнее присмотреться к собутыльникам.Подробности — в репортаже.