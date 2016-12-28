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  • 28.12, 15:16
Тульская школьница извинилась за издевательства над дедушкой. дети и подростки, издевательства, пенсионеры, Тула. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Тульская школьница извинилась за издевательства над дедушкой

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Тульская школьница извинилась за издевательства над дедушкой

Тульская школьница извинилась за издевательства над дедушкой

Тульская школьница извинилась за издевательства над дедушкой

    История из Тульской области, которая накануне шокировала всю страну, сегодня получила продолжение. Там 12-летняя школьница транслировала в Интернете издевательства над своим дедушкой. Всего за несколько часов ролик посмотрели десятки тысяч пользователей.

    Став отрицательной героиней Рунета, девушка испытала на себе всю тяжесть подобной славы. И решила извиниться — также онлайн. Видео с издевательствами над дедушкой семиклассница транслировала в Интернете. Говорит, хотела показать всему миру, какой у нее родственник. А взамен получить сочувствие и сострадание пользователей.

    Впрочем, расплачиваться — пока только горькими слезами — приходится самой школьнице. То, что натворила, она осознала почти сразу. Видео посмотрели десятки пользователей, включая сотрудников МВД. Инспекторы по делам несовершеннолетних уже провели с подростком и ее мамой воспитательную беседу. Девочка говорит, что совершила глупость и очень раскаивается.

    Марина: «Мне стыдно, и что дальше будет из-за моей глупости? Ну, милиция, маме на работу позвонят. Опозорились. Надо же до такого додуматься, боже мой».

    Сам же дедушка, который и не думал, что на старости лет станет героем скандального ролика, внучку, похоже, простил. Сердце — не камень. Учителя Марины говорят: семья у девочки благополучная, учится она хорошо. И что нашло на подростка в тот день — не понятно.

    После случившегося, школьница удалила свою страницу в Интернете, но перед этим заявила, что намерена попросить прощения у стариков. Как это будет выглядеть — также публично или в узком семейном кругу — не сообщается.

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