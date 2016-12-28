Тульская школьница извинилась за издевательства над дедушкой

История из Тульской области, которая накануне шокировала всю страну, сегодня получила продолжение. Там
Видео с издевательствами над дедушкой семиклассница транслировала в Интернете. Говорит, хотела показать всему миру, какой у нее родственник. А взамен получить сочувствие и сострадание пользователей.
12-летняя школьница транслировала в Интернете издевательства над своим дедушкой. Всего за несколько часов ролик посмотрели десятки тысяч пользователей.
Впрочем, расплачиваться — пока только горькими слезами — приходится самой школьнице. То, что натворила, она осознала почти сразу. Видео посмотрели десятки пользователей, включая сотрудников МВД. Инспекторы по делам несовершеннолетних уже провели с подростком и ее мамой воспитательную беседу. Девочка говорит, что совершила глупость и очень раскаивается.
Марина: «Мне стыдно, и что дальше будет из-за моей глупости? Ну, милиция, маме на работу позвонят. Опозорились. Надо же до такого додуматься, боже мой».
Сам же дедушка, который и не думал, что на старости лет станет героем скандального ролика, внучку, похоже, простил. Сердце — не камень. Учителя Марины говорят: семья у девочки благополучная, учится она хорошо. И что нашло на подростка в тот день — не понятно.
После случившегося, школьница удалила свою страницу в Интернете, но перед этим заявила, что намерена попросить прощения у стариков. Как это будет выглядеть — также публично или в узком семейном кругу — не сообщается.
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