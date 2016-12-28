Эпидемия поджогов: в Подмосковье спалили дачу спецкорреспондента НТВ

Необъяснимые события происходят в дачном поселке в Подмосковье. Там один за другим вспыхивают частные дома. За текущий месяц уничтожены уже четыре коттеджа. Так совпало, что среди тех, кто лишился имущества, оказался специальный корреспондент НТВ Алексей Поборцев.

Руководитель отдела спецпроектов НТВ Алексей Поборцев растерянно обходит свой небольшой дачный участок и пытается найти хоть что-то уцелевшее. Поджигатели добрались и до его загородного дома. Сгорело все. Садовое товарищество находится слишком далеко от пожарной части, расчеты приехали когда, тушить уже было нечего.За месяц сгорели уже четыре дома. Эксперты установили, что во всех случаях причиной стал поджог. Местные жители, конечно, пытались справиться собственными силами, но без помощи профессиональных пожарных сделать это было непросто. В поселке уже подумывают организовать добровольную дружину, чтобы самим охранять дома. Даже если поджигателей в ближайшее время не задержат, то хотя бы удаться остановить распространение огня. Жители написали несколько заявлений в полицию. По факту поджогов возбуждено уголовное дело.Подробности — в репортаже.