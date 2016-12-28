Эпидемия поджогов: в Подмосковье спалили дачу спецкорреспондента НТВ

Необъяснимые события происходят в дачном поселке в Подмосковье. Там один за другим вспыхивают частные дома. За текущий месяц уничтожены уже четыре коттеджа. Так совпало, что среди тех, кто лишился имущества, оказался специальный корреспондент НТВ Алексей Поборцев.
За месяц сгорели уже четыре дома. Эксперты установили, что во всех случаях причиной стал поджог. Местные жители, конечно, пытались справиться собственными силами, но без помощи профессиональных пожарных сделать это было непросто. В поселке уже подумывают организовать добровольную дружину, чтобы самим охранять дома. Даже если поджигателей в ближайшее время не задержат, то хотя бы удаться остановить распространение огня. Жители написали несколько заявлений в полицию. По факту поджогов возбуждено уголовное дело.
Подробности — в репортаже.
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