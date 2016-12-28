В мигрантском городке на юге Москвы нашли оружие и экстремистские книги

Испортили аппетит нелегальным мигрантам оперативники ФСБ. В своего рода закрытый городок в промзоне на юге Москвы правоохранители приехали во время ужина. Выяснилось, что здесь нарушители жили вместе с семьями. Практически никто из местных не имел разрешений на работу.

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В промышленной зоне на юге Москвы подозреваемые построили что-то вроде подпольного города. Условия проживая, мягко говоря, далеки от идеальных. Горы мусора, разбросанные стройматериалы. Обитателей этих домов сотрудники ФСБ и МВД застали во время ужина. Трапезу пришлось прервать для проверки документов.Ни регистрации, ни даже паспортов у многих из мигрантов не оказалось. Задержанные утверждают: сюда их привез некий хозяин, который обещал работу и деньги. Однако при себе у мигрантов обнаружили книги и листовки экстремистского содержания. А еще пистолеты, патроны и взрывчатку.Кроме того, оперативники обнаружили шприцы и наркотические вещества. Все оправили на экспертизу. После оформления протоколов вероятных пособников террористов доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. По некоторой информации, сыщики уже вышли на след человека, который привез в столицу выходцев из Средней Азии.Подробности — в видеоматериале.