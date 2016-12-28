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  • 28.12, 15:16
В старинном Енисейске мигранты-реставраторы уничтожают памятники культуры. Красноярский край, мигранты, реконструкция и реставрация, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В старинном Енисейске мигранты-реставраторы уничтожают памятники культуры

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В старинном Енисейске <nobr>мигранты-реставраторы</nobr> уничтожают памятники культуры

В старинном Енисейске мигранты-реставраторы уничтожают памятники культуры

В старинном Енисейске <nobr>мигранты-реставраторы</nobr> уничтожают памятники культуры

    Один из старейших городов Красноярского края пострадал от реставрации. Енисейск готовится отпраздновать 400-летие. Местные власти решили отремонтировать к празднику городские памятники архитектуры.

    На работы выделили 1,5 миллиарда рублей, но в итоге старинным зданиям нанесли еще больший вред. Почему, выяснила корреспондент НТВ Влада Копыловская.

    Шум грузовиков вперемежку со строительным грохотом и крепкими ругательствами — рабочий день реставраторов Богоявленского кафедрального собора в разгаре. Сейчас сложно поверить, что это один из старейших и красивейших храмов Сибири.

    С XVIII века церковь в Енисейске вытерпела пожары, наводнение, в советское время была котельной. Теперь собору нужно пережить нашествие строителей.

    Мария, строитель: «Просто ободрали старую шпатлевку и наносим новую, будет все по-старому. Сами научились».

    Хусанбой Насыров, строитель: «За деньгами приехал в Россию».

    Корреспондент: «А где учились реставрационному делу?»

    Хусанбой Насыров: «У нас в стране, в Узбекистане. Ну как, строительный университет».

    Таких мнимых реставраторов в сибирском городе сейчас десятки. Главные улицы превратились в стройку. В 2019-мм Енисейск отпразднует 400-летие. Центральные улицы здесь как музей под открытым небом — занесены в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время экскурсий краевед Наталья Скурихина рассказывает, что в Енисейске было и что будет, а показывать приходится пока то, что есть. Подробнее — в репортаже НТВ.

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