В старинном Енисейске мигранты-реставраторы уничтожают памятники культуры

Один из старейших городов Красноярского края пострадал от реставрации. Енисейск готовится отпраздновать 400-летие . Местные власти решили отремонтировать к празднику городские памятники архитектуры.

На работы выделили 1,5 миллиарда рублей, но в итоге старинным зданиям нанесли еще больший вред. Почему, выяснилаШум грузовиков вперемежку со строительным грохотом и крепкими ругательствами — рабочий день реставраторов Богоявленского кафедрального собора в разгаре. Сейчас сложно поверить, что это один из старейших и красивейших храмов Сибири.С XVIII века церковь в Енисейске вытерпела пожары, наводнение, в советское время была котельной. Теперь собору нужно пережить нашествие строителей., строитель: «Просто ободрали старую шпатлевку и наносим новую, будет все по-старому. Сами научились»., строитель: «За деньгами приехал в Россию».: «А где учились реставрационному делу?»: «У нас в стране, в Узбекистане. Ну как, строительный университет».Таких мнимых реставраторов в сибирском городе сейчас десятки. Главные улицы превратились в стройку. В 2019-мм Енисейск отпразднует 400-летие. Центральные улицы здесь как музей под открытым небом — занесены в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время экскурсий краевед Наталья Скурихина рассказывает, что в Енисейске было и что будет, а показывать приходится пока то, что есть. Подробнее — в репортаже НТВ.