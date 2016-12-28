В старинном Енисейске мигранты-реставраторы уничтожают памятники культуры

Один из старейших городов Красноярского края пострадал от реставрации. Енисейск готовится отпраздновать
400-летие. Местные власти решили отремонтировать к празднику городские памятники архитектуры.
Шум грузовиков вперемежку со строительным грохотом и крепкими ругательствами — рабочий день реставраторов Богоявленского кафедрального собора в разгаре. Сейчас сложно поверить, что это один из старейших и красивейших храмов Сибири.
С XVIII века церковь в Енисейске вытерпела пожары, наводнение, в советское время была котельной. Теперь собору нужно пережить нашествие строителей.
Мария, строитель: «Просто ободрали старую шпатлевку и наносим новую, будет все по-старому. Сами научились».
Хусанбой Насыров, строитель: «За деньгами приехал в Россию».
Корреспондент: «А где учились реставрационному делу?»
Хусанбой Насыров: «У нас в стране, в Узбекистане. Ну как, строительный университет».
Таких мнимых реставраторов в сибирском городе сейчас десятки. Главные улицы превратились в стройку. В 2019-мм Енисейск отпразднует 400-летие. Центральные улицы здесь как музей под открытым небом — занесены в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время экскурсий краевед Наталья Скурихина рассказывает, что в Енисейске было и что будет, а показывать приходится пока то, что есть. Подробнее — в репортаже НТВ.
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