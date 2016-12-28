Саперы находят в Алеппо склады с американским и немецким оружием

Из Алеппо, где сейчас проходит операция по разминированию, приходят данные о большом количестве боеприпасов иностранного производства. Это и ручные гранаты, и реактивные снаряды для залповых установок, мины и боеприпасы для крупнокалиберного оружия.

, командир группы разминирования международного противоминного центра: «Снаряды немецкие, американские, производства Болгарии. Удивительно! Огромное разнообразие боеприпасов, и, во-вторых, это их количество. От такого количества боеприпасов немного становится не по себе».Большой склад оружия и боеприпасов американского производства находился в одном из жилых домов. Также от взрывоопасных предметов очистили детский сад, четыре школы и девять мечетей.Всего российские саперы разминировали в Восточном Алеппо около тысячи гектаров.