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  • 28.12, 15:16

МИД РФ: Лондон и Париж пытаются разогреть атмосферу в Совбезе ООН

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МИД РФ: Лондон и Париж пытаются разогреть атмосферу в Совбезе ООН

МИД РФ: Лондон и Париж пытаются разогреть атмосферу в Совбезе ООН

В МИД РФ раскритиковали подготовленный Францией и Великобританией проект резолюции Совбеза ООН, предусматривающий введение санкций против Сирии.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал проект резолюции «категорически неприемлемым» и предостерег Париж и Лондон от попыток разогреть атмосферу в Совбезе ООН.

Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ: «Проект резолюции — санкционный, для нас категорически неприемлемый. Мы предостерегаем их от попыток вновь разогреть атмосферу в Совбезе, вновь наэлектризовать политическую обстановку».

Также Рябков отметил, что у Франции и Великобритании «ничего из этой затеи не выйдет», передает ТАСС.

Отметим, что в проекте резолюции, который подготовили Франция и Великобритания, прописаны санкции в отношении 11 физических лиц и 10 сирийских структур, якобы имеющих отношение к химическим атакам. Кроме того, в документе говорится о запрете поставлять сирийскому правительству вертолеты, которые якобы использовались для химатак.

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