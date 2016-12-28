СМИ: Россия и Турция предложили план всеобъемлющего перемирия в Сирии

Москва и Анкара намерены предложить сторонам сирийского конфликта прекратить боевые действия с полуночи 29 декабря.
Предполагается, что перемирие охватит все районы, где идут бои между оппозиционными группировками и правительственными силами. На террористические организации действие договора распространяться не будет.
Как сообщает «Анадолу» со ссылкой на источники, план, предусматривающий распространение режима перемирия на всю территорию Сирии, будет представлен участникам сирийского конфликта. В случае успеха соглашения сирийские власти и оппозиция при содействии Турции и России начнут в Астане обсуждение политического урегулирования конфликта.
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