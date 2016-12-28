Автобусы и троллейбусы в Москве на Новый год будут работать круглосуточно

В мэрии отмечают, что в новогоднюю ночь по столице будут курсировать около 150 маршрутов.
Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы: «Круглосуточно будет работать 152 наиболее востребованных маршрута. С учетом того, что метро и МЦК будут также работать круглосуточно, в 10 раз увеличим количество автобусов, трамваев и троллейбусов для удобства москвичей — около 1,5 тысяч».
Пригородные электрички будут курсировать до трех часов ночи, а «Аэроэкспресс» — по расписанию. Как ожидается, пригородным транспортом в новогодние каникулы воспользуются не менее 4,5 миллионов человек.
Лискутов напомнил, что парковка в городе с 1 по 8 января будет бесплатной, но не в саму новогоднюю ночь, поэтому лучше воспользоваться общественным транспортом. Еще и в связи с тем, что многие улицы будут перекрыты: на бульварах и площадях будут проходить новогодние мероприятия, сообщает ТАСС.
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