В Одессе националисты уничтожили цветы и свечи в память о жертвах Ту-154

Радикалы запрещенного в РФ «Правого сектора» выбросили в мусорный бак цветы и свечи, которые местные жители принесли к зданию Генконсульства России в Одессе в память о жертвах крушения
Ту-154.
Из сообщения Генконсульства: «Вчера группа молодых людей из „Правого сектора“ пришли к Генконсульству РФ, собрали цветы, лампадки, принесенные людьми в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154, и выбросили все в мусорный бак при попустительстве охраны Генконсульства».
В Генконсульстве также добавили, что националисты сорвали с кованой ограды здания письма одесситов со словами соболезнований и повесили на их место свои оскорбительные и издевательские высказывания в адрес погибших россиян.
потерпел крушение в Чёрном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Основными версиями трагедии считаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.
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