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  • 28.12, 12:13
Автопилот Tesla спас водителя от ДТП в Нидерландах: видео. автомобили, ДТП, Нидерланды, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Автопилот Tesla спас водителя от ДТП в Нидерландах: видео

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Автопилот Tesla спас водителя от ДТП в Нидерландах: видео

Автопилот Tesla спас водителя от ДТП в Нидерландах: видео

Автопилот Tesla спас водителя от ДТП в Нидерландах: видео

    Водитель электрокара Tesla Model X чудом избежал аварии на автобане в Нидерландах. Два ехавших перед ним автомобиля столкнулись, после чего один из них несколько раз перевернулся в воздухе.

    Мужчина, чуть не ставший участником страшного ДТП, выложил видео с кадрами аварии в Twitter.

    На кадрах ролика запечатлено столкновение двух машин, причем одна из них улетает на обочину, а другая несколько раз переворачивается в воздухе и падает на проезжую часть.

    По словам автора видео, избежать аварии ему помог автопилот, своевременно применивший систему торможения. Он также сообщил, что в ДТП никто не пострадал.

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