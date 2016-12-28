Автопилот Tesla спас водителя от ДТП в Нидерландах: видео

Водитель электрокара Tesla Model X чудом избежал аварии на автобане в Нидерландах. Два ехавших перед ним автомобиля столкнулись, после чего один из них несколько раз перевернулся в воздухе.Twitter.
На кадрах ролика запечатлено столкновение двух машин, причем одна из них улетает на обочину, а другая несколько раз переворачивается в воздухе и падает на проезжую часть.
По словам автора видео, избежать аварии ему помог автопилот, своевременно применивший систему торможения. Он также сообщил, что в ДТП никто не пострадал.
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