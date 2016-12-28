СМИ назвали основных претендентов на пост посла США в РФ при Трампе

Новым послом США в России может стать конгрессмен Дана Рорабахер или дипломат Томас Грэм.Известия» со ссылкой на источники в дипкругах и руководстве Республиканской партии.
Они подчеркнули, что возможная смена посла связана не с претензиями к нынешним дипломатам, а с тем, что Трамп обновляет свою команду. При этом избранный президент США рассматривает должность посла в России как ключевую в нормализации отношений между двумя странами.
Дана Рорабахер, представляющий Калифорнию в Палате представителей США, известен своими симпатиями к России. В частности, он поддерживал результаты референдума в Крыму и выступал за отмену санкций. Кроме того, Рорабахер не скрывает гордости личным знакомством с Владимиром Путиным в 90-е годы.
Томас Грэм — американский дипломат и советник Генри Киссинджера. Является специалистом по России, свободно говорит по-русски. Ранее Грэм уже работал в американском посольстве в Москве.
Отметим, что ранее Трамп выдвинул на пост главы Госдепа экс-руководителя компании Exxon Mobil Рекса Тиллерсона. Он имеет рабочие контакты с российскими политиками и даже был награжден орденом «Дружбы». Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что помогать налаживать отношения с Россией Трампу будет бывший госсекретарь и архитектор разрядки Генри Киссинджер.
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