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  • 28.12, 12:14

Украинские депутаты дважды подрались на корпоративе у Порошенко

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Украинские депутаты дважды подрались на корпоративе у Порошенко

Украинские депутаты дважды подрались на корпоративе у Порошенко

Украинские депутаты устроили две крупные драки на новогоднем корпоративе, организованном фракцией «Блок Петра Порошенко» (БПП).

По словам одного из депутатов Верховной рады, присутствовавшего на мероприятии, гости вечеринки подрались дважды в течение часа. Причем одна из потасовок «была очень громкой, с ронянием урн в курилке, но охрана заблокировала доступ, поэтому не было видно, кто дрался», цитирует слова одного из депутатов издание «Вести Украины». Нардеп также рассказал, что в потасовке пострадал депутат от «Блока Петра Порошенко» Борислав Розенблат.

На корпоративе присутствовал и сам президент Украины. Выступая перед гостями, он заявил об отличном состоянии дел в стране, похвалил депутатов «Блока Порошенко» и раскритиковал Юлию Тимошенко и Олега Ляшко.

При этом, по словам источника «Вестей», президент «показался оторванным от реальности даже самим депутатам БПП».

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