Украинские депутаты дважды подрались на корпоративе у Порошенко

Украинские депутаты устроили две крупные драки на новогоднем корпоративе, организованном фракцией «Блок Петра Порошенко» (БПП).Вести Украины». Нардеп также рассказал, что в потасовке пострадал депутат от «Блока Петра Порошенко» Борислав Розенблат.
На корпоративе присутствовал и сам президент Украины. Выступая перед гостями, он заявил об отличном состоянии дел в стране, похвалил депутатов «Блока Порошенко» и раскритиковал Юлию Тимошенко и Олега Ляшко.
При этом, по словам источника «Вестей», президент «показался оторванным от реальности даже самим депутатам БПП».
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