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  • 28.12, 12:14
Кудрин и Медведев обсудили стратегию развития России до 2024 года. Кудрин, Медведев, пенсии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Кудрин и Медведев обсудили стратегию развития России до 2024 года

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Кудрин и Медведев обсудили стратегию развития России до 2024 года

Кудрин и Медведев обсудили стратегию развития России до 2024 года

    Центр стратегических разработок Алексея Кудрина представил реформы, на которые России надо пойти после 2018 года. Основные идеи будущей президентской стратегии Кудрин обсудил с премьером Медведевым.

    Одна из мер, как узнала газета «Коммерсант», — повышение пенсионного возраста с 2020 года. И вопрос не в том, надо или нет, а в том, какими темпами увеличить возраст до 63 лет — к 2028 или 2035 году.

    Что касается бюджетной политики, то здесь команда Кудрина предлагает два варианта: или поднять налоги и плавно сокращать расходы бюджета, или оставить налоги как есть, но тогда и бюджет придется резать жестче.

    Еще одно предложение ЦСР — это реформа системы госуправления. Центр открыл специальный сайт russia2035, на котором предлагает оставлять идеи и мнения о будущих реформах.

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