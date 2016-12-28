Кудрин и Медведев обсудили стратегию развития России до 2024 года

Центр стратегических разработок Алексея Кудрина представил реформы, на которые России надо пойти после 2018 года. Основные идеи будущей президентской стратегии Кудрин обсудил с премьером Медведевым.Коммерсант», — повышение пенсионного возраста с 2020 года. И вопрос не в том, надо или нет, а в том, какими темпами увеличить возраст до 63 лет — к 2028 или 2035 году.
Что касается бюджетной политики, то здесь команда Кудрина предлагает два варианта: или поднять налоги и плавно сокращать расходы бюджета, или оставить налоги как есть, но тогда и бюджет придется резать жестче.
Еще одно предложение ЦСР — это реформа системы госуправления. Центр открыл специальный сайт russia2035, на котором предлагает оставлять идеи и мнения о будущих реформах.
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