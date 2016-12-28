Обама и Абэ не обменялись извинениями за Перл-Харбор и Хиросиму

На Гавайских островах прошла встреча, которую многие называют исторической. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Барак Обама посетили гавань Перл-Харбор .

Главы государств возложили венки к мемориалу около бухты, где в декабре 41-го от удара ВВС Японии затонул американский линкор «Аризона». В результате атаки погибли больше двух тысяч человек. Лидеры почтили память военнослужащих, а затем выступили с речью перед журналистами.послушал.К этому событию США и Япония шли больше семи десятилетий. До сегодняшнего дня ни разу лидеры двух стран не посещали вместе мемориал погибшим в Перл-Харборе. Эту страницу истории в Америке и Японии, казалось, боялись открывать. Но после майского визита Барака Обамы в Хиросиму, когда он стал первым главой Белого дома, приехавшим на церемонию памяти жертв атомных бомбардировок, официальный Токио решил отплатить той же монетой. После Второй мировой войны Синдзо Абэ стал первым премьером Японии, официально почтившим память погибших в Перл-Харборе американских солдат., премьер Японии: «Я выражаю свои искренние и бесконечные соболезнования душам тех, кто расстался с жизнью здесь: всех отважных женщин и мужчин, погибших во время войны, начавшейся на этом самом месте, а также бесчисленных невинных жертв этой войны».Приезд японского премьера на Гавайи в Америке назвали историческим, но и Обама, и Абэ были осторожны в высказываниях. В Японии атаку на Перл-Харбор не считают варварской и предательской, как ее называют в США. И точно также в Америке мало кто раскаивается за атомные бомбы, сброшенные на японские города в конце Второй мировой. Поэтому в Хиросиме, почтив память погибших, Обама тем не менее не стал извиняться за бомбардировки, а Синдзо Абэ в ответ воздержался от извинений на Гавайах. Оба лидера больше говорили о настоящем, чем о прошлом.Барак Обама, президент США: «Это исторический жест, он говорит о силе примирения, союза между американским и японским народом, напоминает о том, что даже самые глубокие раны войны могут уступить место дружбе и долгому миру».Обама и Абэ возложили венки к мемориалу линкора «Аризона», затонувшего в бухте после взрыва и ставшего братской могилой для тысячи моряков — почти половины тех, кто погиб в Перл-Харборе 7 декабря 1941 года. Башня главного калибра «Аризоны» так и торчит из воды, куда лидеры двух стран бросили лепестки цветов.Для Абэ приезд в Перл-Харбор стал еще и возможностью попрощаться с Обамой, президентские полномочия которого истекают меньше чем через месяц. И дать знак приходящей администрации Белого Дома, Дональду Трампу, что Япония остается верным партнером Америки.