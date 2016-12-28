#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Лесник
Лесник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.12, 10:42

Скрипачку из США Сару Чанг обокрали во время перелета в Москву

3 комментария

Скрипачку из США Сару Чанг обокрали во время перелета в Москву

Скрипачку из США Сару Чанг обокрали во время перелета в Москву

Артистка пришла в отделении полиции на Большой Дмитровке и написала заявление об ограблении.

Скрипачка Сара Чанг летела на гастроли в Россию. Вылетев из аэропорта Филадельфии, она совершила пересадку в Лондоне прежде чем приземлиться в Москве. В какой именно момент произошло ограбление, артистка не знает.

Пропажу оценивают в сумму около 12 тысяч долларов, речь идет о вещах и драгоценностях, которые Чанг везла в багаже, сообщает ТАСС.

Самая молодая обладательница награды Голливудского зала славы Hollywood Bowl Сара Чанг прилетела в столицу России, чтобы дать концерт в рамках фестиваля «Новый год в консерватории». Выступление в сопровождении Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова и под управлением дирижера Большого театра Александра Соловьева назначено на 29 декабря и пройдет в Большом зале Московской консерватории.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru