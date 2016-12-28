Скрипачку из США Сару Чанг обокрали во время перелета в Москву

Артистка пришла в отделении полиции на Большой Дмитровке и написала заявление об ограблении.
Пропажу оценивают в сумму около 12 тысяч долларов, речь идет о вещах и драгоценностях, которые Чанг везла в багаже, сообщает ТАСС.
Самая молодая обладательница награды Голливудского зала славы Hollywood Bowl Сара Чанг прилетела в столицу России, чтобы дать концерт в рамках фестиваля «Новый год в консерватории». Выступление в сопровождении Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова и под управлением дирижера Большого театра Александра Соловьева назначено на 29 декабря и пройдет в Большом зале Московской консерватории.
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