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  • 28.12, 10:42

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 10-летнего ребенка

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В Москве задержали подозреваемого в убийстве 10-летнего ребенка

В Москве задержали подозреваемого в убийстве <nobr>10-летнего</nobr> ребенка

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мальчика на Ломоносовском проспекте в Москве.

Как рассказала старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, задержанным оказался 17-летний брат убитого ребенка.

Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве: «Благодаря грамотно спланированной работе следователей столичного СК России и сотрудников полиции в кратчайшие сроки установлен и задержан по подозрению в совершении указанного преступления 17-летний брат потерпевшего».

Сообщается, что во время допроса молодой человек признал вину. В ближайшее время запланировано предъявление подозреваемому обвинения и избрание меры пресечения.

Тело 10-летнего мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено накануне вечером в одной из квартир на Ломоносовском проспекте в Москве. Следователи установили, что смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии дыхательных путей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего). Расследование продолжается.

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