В Москве задержали подозреваемого в убийстве 10-летнего ребенка

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мальчика на Ломоносовском проспекте в Москве.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве: «Благодаря грамотно спланированной работе следователей столичного СК России и сотрудников полиции в кратчайшие сроки установлен и задержан по подозрению в совершении указанного преступления 17-летний брат потерпевшего».
Сообщается, что во время допроса молодой человек признал вину. В ближайшее время запланировано предъявление подозреваемому обвинения и избрание меры пресечения.
Тело 10-летнего мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено накануне вечером в одной из квартир на Ломоносовском проспекте в Москве. Следователи установили, что смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии дыхательных путей.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего). Расследование продолжается.
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