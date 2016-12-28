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  • 28.12, 10:42

Турецкие военные уничтожили более 40 боевиков ИГ в Сирии

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Турецкие военные уничтожили более 40 боевиков ИГ в Сирии

Турецкие военные уничтожили более 40 боевиков ИГ в Сирии

Генштаб Турции сообщил о ликвидации 44 боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство» в боях у сирийского города Эль-Баба.

Генштаб Турции: «В ходе столкновений в районе Эль-Баба ликвидированы 44 боевика ИГ, 117 ранены. Семь членов (оппозиционной) Сирийской свободной армии ранены».

Сообщается, что ВС Турции нанесли удары по 154 объектам террористической организации.

Напомним, армия Турции проводит операцию «Щит Евфрата» против боевиков террористической группировки «Исламское государство». В боях также участвуют силы сирийской оппозиции. В данный момент под контролем турецкоих военных находится пограничный город Джараблус на севере Сирии. В настоящее время ВС Турции атакуют город Эль-Баб, передает РИА Новости.

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