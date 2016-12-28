Турецкие военные уничтожили более 40 боевиков ИГ в Сирии

Генштаб Турции сообщил о ликвидации 44 боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство» в боях у сирийского города
Эль-Баба.
Сообщается, что ВС Турции нанесли удары по 154 объектам террористической организации.
Напомним, армия Турции проводит операцию «Щит Евфрата» против боевиков террористической группировки «Исламское государство». В боях также участвуют силы сирийской оппозиции. В данный момент под контролем турецкоих военных находится пограничный город Джараблус на севере Сирии. В настоящее время ВС Турции атакуют город Эль-Баб, передает РИА Новости.
Комментарии