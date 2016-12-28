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  • 28.12, 10:42

Полиция нашла пять похищенных картин Левитана стоимостью 77 млн

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Полиция нашла пять похищенных картин Левитана стоимостью 77 млн

Полиция нашла пять похищенных картин Левитана стоимостью 77 млн

Полицейские задержали подозреваемых в нападении на банк, а также в краже из музея пяти картин Левитана из музея в Плесе Ивановской области.

Подозреваемых в нападении на банк и краже картин Левитана задержали в Подмосковье. В квартире, которую снимали грабители, полицейские нашли килограмм героина и одну из похищенных картин Исаака Левитана.

Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в одном из загородных домов на территории Московского региона двое подозреваемых в совершении данных преступлений были задержаны. Ими оказались 33 и 37-летний жители Нижнего Новгорода. Кроме того, задержан 29-летний житель одной из стран ближнего зарубежья, находящийся в розыске».

Следом оперативники обыскали квартиры задержанных в Нижнем Новгороде и нашли остальные четыре картины художника, передает ТАСС.

Музей в Плесе Ивановской области обокрали в августе 2014 года. Грабители забрали пять картин общей стоимостью около 77 миллионов рублей. В мае 2016 года те же злоумышленники ограбили один из банков Нижнего Новгорода и похитили более 5 миллионов рублей. А в ноябре преступники напали на инкассаторов и сотрудников ДПС на трассе в Нижегородской области.

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