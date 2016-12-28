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  • 28.12, 10:42

В Москве «покупатели» отняли у продавца квартиры 6 млн рублей

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В Москве «покупатели» отняли у продавца квартиры 6 млн рублей

В Москве «покупатели» отняли у продавца квартиры 6 млн рублей

Неизвестные напали на продавцов квартиры в доме на Патриарших прудах и заставили их снять с банковского счета 10 тысяч долларов и 5,5 миллионов рублей.

Как сообщили ТАСС в столичной полиции, нападение произошло в доме 34 на улице Спиридоновка, также его называют домом на Патриарших прудах.

Хозяева выставили квартиру на продажу через риелторское агентство, и накануне с продавцами связались «покупатели», которые пришли на «просмотр» с пистолетами. Угрожая оружием мужчине и его жене, преступники связали хозяев пластиковыми хомутами и потребовали деньги.

Полиция: «Выяснив, что деньги находятся на банковских счетах женщины, один из грабителей сопроводил ее в банк, где она сняла со счетов 10 тысяч долларов и 5,5 миллионов рублей, после чего отдала их неизвестному».

Возбуждено уголовное дело, грабителей ищут.

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