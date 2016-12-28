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  • 28.12, 09:11

Замминистра Иркутской области отпустили под подписку по делу об отравлении «Боярышником»

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Замминистра Иркутской области отпустили под подписку по делу об отравлении «Боярышником»

Замминистра Иркутской области отпустили под подписку по делу об отравлении «Боярышником»

Евгения Нефёдова обвиняется в халатности в связи с массовой гибелью жителей Иркутска от отравления жидкостью для принятия ванн «Боярышник».

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, Нефёдова дала показания следствию и была отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Накануне замминистра имущественных отношений региона увезли на допрос в следственные органы прямо с работы. Следователи сообщили о возбуждении уголовного дела о халатности. По данным СК, в ноябре 2016 года подчиненные передали Евгении Нефёдовой дело, в котором было сказано о ненадлежащей реализации алкоголя в одном из торговых павильонов, арендатору не раз выносили предупреждения и штрафы.

Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «В этой ситуации она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от размещения павильона. Однако вместо этого Евгения Нефёдова подписала лишь очередное предупреждение».

Торговля в этом магазине продолжилась, в декабре там продавали смертоносный «Боярышник».

Всего по делу о массовых отравлениях в Иркутске сейчас задержаны 23 человека, в том числе замглавы иркутского управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов, у него случился сердечный приступ после задержания. Семеро арестованы, еще 10 были отравлены под домашний арест, четверо находятся под подпиской о невыезде.

От отравления суррогатным алкоголем с метанолом в Иркутске скончались 74 человека. В больницах остаются 11.

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