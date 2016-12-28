В Торонто на скользкой трассе столкнулись 40 машин

В массовом ДТП пострадали 15 человек, раненых госпитализировали. ЧП произошло в канадской Миссиссоге.CBC, массовое ДТП на трассе в провинции Онтарио произошло из-за ледяного дождя. Пострадавших — около 15 человек, большинство получили легкие травмы, так как автомобили столкнулись по инерции.
Фото: @Media371/ twitter.com
Фото: @Media371/ twitter.com
В Торонто ледяной дождь также привел к множеству аварий: за 2,5 часа произошло более 70 ДТП. В самом массовом из них были повреждены 11 автомобилей, в том числе два больших грузовика.
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