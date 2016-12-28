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  • 28.12, 09:11

В Торонто на скользкой трассе столкнулись 40 машин

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В Торонто на скользкой трассе столкнулись 40 машин

В Торонто на скользкой трассе столкнулись 40 машин

В Торонто на скользкой трассе столкнулись 40 машин
  • Фото: @CBCToronto/ twitter.com

    • В массовом ДТП пострадали 15 человек, раненых госпитализировали. ЧП произошло в канадской Миссиссоге.

    Как сообщает телеканал CBC, массовое ДТП на трассе в провинции Онтарио произошло из-за ледяного дождя. Пострадавших — около 15 человек, большинство получили легкие травмы, так как автомобили столкнулись по инерции.

    В Торонто на скользкой трассе столкнулись 40 машин. ДТП, Канада. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: @Media371/ twitter.com
    В Торонто на скользкой трассе столкнулись 40 машин. ДТП, Канада. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: @Media371/ twitter.com

    В Торонто ледяной дождь также привел к множеству аварий: за 2,5 часа произошло более 70 ДТП. В самом массовом из них были повреждены 11 автомобилей, в том числе два больших грузовика.

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