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  • 28.12, 09:11

Спецслужбы готовятся к массовым беспорядкам при инаугурации Трампа

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Спецслужбы готовятся к массовым беспорядкам при инаугурации Трампа

Спецслужбы готовятся к массовым беспорядкам при инаугурации Трампа

В спецслужбах США сообщили, что на инаугурацию Дональда Трампа могут прийти до миллиона его сторонников. Полицейские назвали церемонию очень сложной с точки зрения обеспечения безопасности.

Обеспечение безопасности во время церемонии инаугурации Дональда Трампа 20 января в Вашингтоне можно считать самой сложной подобной операцией в современной истории, заявили в американских спецслужбах.

Как сообщает газета The New York Times, сейчас в Вашингтоне идет усиленная подготовка к предотвращению столкновений между сторонниками избранного президента и американцами, недовольными исходом всеобщих выборов в США 8 ноября. Спецслужбы ждут массовых демонстраций протеста против реализации предвыборных обещаний Трампа.

При этом на саму церемонию, как ожидается, придут около миллиона зрителей. Ранее Дональд Трамп призывал американцев установить рекорд помещения подобных мероприятий, а также заявлял, что не собирается устраивать пышную церемонию со звездами «категории А», а хочет видеть на инаугурации «простой народ».

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