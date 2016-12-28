Спецслужбы готовятся к массовым беспорядкам при инаугурации Трампа

В спецслужбах США сообщили, что на инаугурацию Дональда Трампа могут прийти до миллиона его сторонников. Полицейские назвали церемонию очень сложной с точки зрения обеспечения безопасности.
Как сообщает газета The New York Times, сейчас в Вашингтоне идет усиленная подготовка к предотвращению столкновений между сторонниками избранного президента и американцами, недовольными исходом всеобщих выборов в США 8 ноября. Спецслужбы ждут массовых демонстраций протеста против реализации предвыборных обещаний Трампа.
не собирается устраивать пышную церемонию со звездами «категории А», а хочет видеть на инаугурации «простой народ».
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