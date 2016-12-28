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  • 28.12, 09:12

Трамп считает Обаму ответственным за поражение Клинтон в спорных штатах

2 комментария

Трамп считает Обаму ответственным за поражение Клинтон в спорных штатах

Трамп считает Обаму ответственным за поражение Клинтон в спорных штатах

Избранный президент США Дональд Трамп уверен, что Барак Обама, включившийся в избирательную кампанию в поддержку кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, отчасти несет ответственность за ее поражение во многих штатах.

Избранный президент США Дональд Трамп напомнил на своей странице в Twitter, что Барак Обама лично участвовал в агитационных мероприятиях именно в тех штатах, где ни у Клинтон, ни у республиканца не было явного перевеса.

Дональд Трамп, избранный президент США: «Президент Обама вел кампанию очень старательно в крайне важных колеблющихся штатах. И он проиграл. Голосующие захотели сделать Америку снова великой».




Ранее в штабе Трампа сообщили, что после инаугурации новый президент планирует отменить до 70% указов действующего главы государства Барака Обамы.

Церемония вступления в должность нового президента США назначена на 20 января.

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