Трамп считает Обаму ответственным за поражение Клинтон в спорных штатах

Избранный президент США Дональд Трамп уверен, что Барак Обама, включившийся в избирательную кампанию в поддержку кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, отчасти несет ответственность за ее поражение во многих штатах.Twitter, что Барак Обама лично участвовал в агитационных мероприятиях именно в тех штатах, где ни у Клинтон, ни у республиканца не было явного перевеса.
Дональд Трамп, избранный президент США: «Президент Обама вел кампанию очень старательно в крайне важных колеблющихся штатах. И он проиграл. Голосующие захотели сделать Америку снова великой».
President Obama campaigned hard (and personally) in the very important swing states, and lost.The voters wanted to MAKE AMERICA GREAT AGAIN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 декабря 2016 г.
Ранее в штабе Трампа сообщили, что после инаугурации новый президент планирует отменить до 70% указов действующего главы государства Барака Обамы.
Церемония вступления в должность нового президента США назначена на 20 января.
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