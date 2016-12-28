#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Студия Юлии Высоцкой
Студия Юлии Высоцкой 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.12, 07:40
В Индии перевернулся поезд, два вагона упали с моста. Индия, аварии на транспорте, железные дороги, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Индии перевернулся поезд, два вагона упали с моста

комментировать
В Индии перевернулся поезд, два вагона упали с моста

В Индии перевернулся поезд, два вагона упали с моста

В Индии перевернулся поезд, два вагона упали с моста

    В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд. По предварительным данным, два человека погибли, около 40 пострадали.

    Инцидент произошел рано утром. По информации местных СМИ, в результате аварии опрокинулись 14 вагонов состава. Два из них сорвались с моста.

    Всех раненых доставили в ближайшие больницы. Шесть человек сейчас находятся в критическом состоянии. На месте ЧП работают спасатели.

    В Индии это уже вторая подобная катастрофа за последнее время. В ноябре крушение пассажирского поезда унесло жизни 127 человек, еще 150 пострадали. По мнению экспертов, причиной таких аварий на индийской железной дороге чаще всего становятся человеческий фактор, плохое обслуживание путей и устаревшее оборудование.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru