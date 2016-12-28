В Индии перевернулся поезд, два вагона упали с моста

В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд. По предварительным данным, два человека погибли, около 40 пострадали.

Инцидент произошел рано утром. По информации местных СМИ, в результате аварии опрокинулись 14 вагонов состава. Два из них сорвались с моста.Всех раненых доставили в ближайшие больницы. Шесть человек сейчас находятся в критическом состоянии. На месте ЧП работают спасатели.В Индии это уже вторая подобная катастрофа за последнее время. В ноябре крушение пассажирского поезда унесло жизни 127 человек, еще 150 пострадали. По мнению экспертов, причиной таких аварий на индийской железной дороге чаще всего становятся человеческий фактор, плохое обслуживание путей и устаревшее оборудование.