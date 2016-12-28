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  • 28.12, 07:40
В Вашингтоне раскритиковали слова Эрдогана о поддержке Штатами исламистов. Исламское государство, США, Турция, Эрдоган. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Вашингтоне раскритиковали слова Эрдогана о поддержке Штатами исламистов

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В Вашингтоне раскритиковали слова Эрдогана о поддержке Штатами исламистов

В Вашингтоне раскритиковали слова Эрдогана о поддержке Штатами исламистов

    В Госдепартаменте США назвали слова президента Турции о поддержке Америкой и ее партнерами исламистов «нелепым заявлением».

    Официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер на регулярном брифинге для журналистов назвал «нелепым заявлением» слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что США поддерживают группировку «Исламское государство».

    Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре обвинил Америку и ее партнеров в невыполнении обязательств по борьбе с террористическими группировками, в том числе с «Исламским государством». А также в том, что США поддерживают действующих в Сирии курдских ополченцев.

    Реджеп Тайип Эрдоган: «Они обвиняют нас в помощи „Исламскому государству“. Но в настоящий момент США сами оказывают поддержку террористическим группировкам, включая ИГИЛ, Силы народной самообороны и „Демократический союз“. Мы получили тому доказательства, есть фото и видео».

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