Обама и Абэ вместе возложили венки к мемориалу в Перл-Харборе

На Гавайских островах прошла встреча, которую многие называют исторической.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Барак Обама посетили гавань Перл-Харбор и почтили память погибших в 1941 году американцев.
Синдзо Абэ стал первым главой японского правительства, посетившим мемориал линкору «Аризона» и почтившим память жертв бомбардировки вместе с президентом США. После завершения траурной церемонии лидеры двух стран выступили с речью перед журналистами. Обама назвал визит японского премьера в Перл-Харбор «историческим жестом, который демонстрирует силу примирения двух стран».
Напомним, в мае этого года Барак Обама посетил Хиросиму, но не принес извинений за атомные бомбардировки японских городов Соединенными Штатами.
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