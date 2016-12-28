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  • 28.12, 07:40
Обама и Абэ вместе возложили венки к мемориалу в Перл-Харборе. Обама Барак, США, Япония, визиты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Обама и Абэ вместе возложили венки к мемориалу в Перл-Харборе

6 комментариев
  • Фото Reuters © 2016, Kevin Lamarque
Обама и Абэ вместе возложили венки к мемориалу в <nobr>Перл-Харборе</nobr>

Обама и Абэ вместе возложили венки к мемориалу в Перл-Харборе

Обама и Абэ вместе возложили венки к мемориалу в <nobr>Перл-Харборе</nobr>
  • Фото Reuters © 2016, Kevin Lamarque

    • На Гавайских островах прошла встреча, которую многие называют исторической. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Барак Обама посетили гавань Перл-Харбор и почтили память погибших в 1941 году американцев.

    Главы государств возложили венки к мемориалу около бухты, где 7 декабря 1941 от удара ВВС Японии затонул американский линкор «Аризона». В результате этой атаки погибли больше двух тысяч человек.

    Синдзо Абэ стал первым главой японского правительства, посетившим мемориал линкору «Аризона» и почтившим память жертв бомбардировки вместе с президентом США. После завершения траурной церемонии лидеры двух стран выступили с речью перед журналистами. Обама назвал визит японского премьера в Перл-Харбор «историческим жестом, который демонстрирует силу примирения двух стран».

    В ответном слове Синдзо Абэ выразил соболезнования в связи с гибелью американских солдат. При этом японский премьер не стал извиняться за события 75-летней давности.

    Напомним, в мае этого года Барак Обама посетил Хиросиму, но не принес извинений за атомные бомбардировки японских городов Соединенными Штатами.

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