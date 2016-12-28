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  • 28.12, 06:08

В Бразилии сотрудница полиции расстреляла людей на праздничной вечеринке

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В Бразилии сотрудница полиции расстреляла людей на праздничной вечеринке

В Бразилии сотрудница полиции расстреляла людей на праздничной вечеринке

На юге Бразилии следователь полиции открыла стрельбу по людям, устроившим слишком шумную, по ее мнению, праздничную вечеринку.

Как сообщает интернет-портал UOL, сотрудница полиции обстреляла людей на праздничной корпоративной вечеринке, организованной для сотрудников одной из компаний в бразильском городе Куритиба.

В результате происшествия 50-летняя официантка получила тяжелое ранение головы. За ее жизнь борются врачи.

Следователи установили, что живущая рядом с местом проведения праздника сотрудница полиции была недовольна шумом. Празднование началось в 19:00 и не прекратилось даже в полночь. Возмущенная шумом соседка для начала забросала гостей вечеринки петардами, а после открыла стрельбу из табельного оружия.

Позже сотрудница полиции явилась с повинной и объяснила, что не собиралась никого ранить. Она уже уволена из правоохранительных органов. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Ведется расследование.

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