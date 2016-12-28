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  • 28.12, 04:35
Карельские партизаны: жители Суны борются против вырубки леса. Карелия, лес, митинги и протесты, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Карельские партизаны: жители Суны борются против вырубки леса

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Карельские партизаны: жители Суны борются против вырубки леса

Карельские партизаны: жители Суны борются против вырубки леса

    В Кондопожском районе Карелии местные жители протестуют против вырубки соснового бора. Они организовали дежурство в лесу, чтобы не блокировать работы по строительству карьера.

    Жители карельской деревни Суна уже давно бьются с властями, защищая от вырубки свой сосновый бор. Они разбили лагерь в лесу и готовы в любой момент перекрыть дорогу тяжелой технике. Как Сунский бор стал кошмаром для местных чиновников, выяснил корреспондент НТВ Михаил Плахотник.

    По хрустящему снегу нужно идти след в след. Лагерь уже недалеко, осталось только форсировать реку. Сунская партизанка Татьяна Ромахина ведет к стоянке, не слишком уж и засекреченной: прямо над тропой кумачовые лозунги, дым костра никто не прячет, из часовых — только пес.

    Здесь в бору окопались жители Карельской деревни Суна. В основном это пенсионеры, которые воюют с бизнесменами, решившими здесь выкопать карьер. Местные жители рассказывают, что летом в этом сосновом бору настоящая красота: полно ягод, грибов и комаров, как и полагается карельскому лесу.

    Но деревья уже потихоньку начали вырубать. В 2011 году строители получили лицензию на добычу песка и гравия. И на месте Сунского бора одним росчерком пера чиновников в планах появился карьер.

    А жители Суны не могут понять, почему ради добычи обычных песка и гравия требуется уничтожать их лес. Пенсионерки уверяют, что он всю деревню кормит. К тому же этот лес уникальный, в нем обнаружено 19 стоянок первобытного человека, есть и редчайшие виды растений, занесенных в Красную книгу.

    Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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