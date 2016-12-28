Карельские партизаны: жители Суны борются против вырубки леса

В Кондопожском районе Карелии местные жители протестуют против вырубки соснового бора. Они организовали дежурство в лесу, чтобы не блокировать работы по строительству карьера.
По хрустящему снегу нужно идти след в след. Лагерь уже недалеко, осталось только форсировать реку. Сунская партизанка Татьяна Ромахина ведет к стоянке, не слишком уж и засекреченной: прямо над тропой кумачовые лозунги, дым костра никто не прячет, из часовых — только пес.
Здесь в бору окопались жители Карельской деревни Суна. В основном это пенсионеры, которые воюют с бизнесменами, решившими здесь выкопать карьер. Местные жители рассказывают, что летом в этом сосновом бору настоящая красота: полно ягод, грибов и комаров, как и полагается карельскому лесу.
Но деревья уже потихоньку начали вырубать. В 2011 году строители получили лицензию на добычу песка и гравия. И на месте Сунского бора одним росчерком пера чиновников в планах появился карьер.
А жители Суны не могут понять, почему ради добычи обычных песка и гравия требуется уничтожать их лес. Пенсионерки уверяют, что он всю деревню кормит. К тому же этот лес уникальный, в нем обнаружено 19 стоянок первобытного человека, есть и редчайшие виды растений, занесенных в Красную книгу.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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