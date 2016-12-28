Российские хоккеисты разгромили латвийскую сборную в матче молодежного ЧМ

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет сборная России с разгромным счетом победила команду Латвии.
В составе российской сборной шайбы забросили Данил Юртайкин (6 минута), Александр Полунин (13, 25), Павел Карнаухов (18), Кирилл Капризов (21, 47, 57), Кирилл Беляев (26), Яков Тренин (50). У сборной Латвии отличился Рудольфс Балцерс (24).
Напомним, накануне российские хоккеисты, впервые с 2011 года, начали выступление на молодежном чемпионате мира с поражения. В стартовом матче группы B россияне проиграли хозяевам чемпионата со счетом 3:5.
Теперь в следующем матче 29 декабря сборная России сыграет против США. американцев. Игра начнется в 23:30 по московскому времени, пишет ТАСС.
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