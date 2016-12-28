#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Квартирный вопрос
Квартирный вопрос 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.12, 03:00
В Trump Tower провели эвакуацию из-за пакета с детскими игрушками. Нью-Йорк, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Trump Tower провели эвакуацию из-за пакета с детскими игрушками

комментировать

В Trump Tower провели эвакуацию из-за пакета с детскими игрушками

В Trump Tower провели эвакуацию <nobr>из-за</nobr> пакета с детскими игрушками

    Полиция Нью-Йорка назвала ложной тревогой эвакуацию людей из здания, где проживает избранный президент США Дональд Трамп и его семья.

    Как передает Associated Press, причиной эвакуации людей из здания, где проживает избранный президент США Дональд Трамп, стал забытый рюкзак с детскими игрушками.

    Представитель полиции Стивен Дэвис рассказал американским СМИ, что рюкзак был найден рядом с входом в магазин Nike Town, расположенным в небоскребе. После осмотра найденного предмета команда саперов сообщила о том, что забытая кем-то сумка не представляет угрозы.

    В момент происшествия Трампа в здании в Нью-Йорке не было.

    До церемонии вступления в должность, назначенной на 20 января, и переезда в Белый дом, небоскреб Trump Tower остается постоянной резиденцией избранного президента США Дональда Трампа. Там располагается штаб-квартира компании Трампа, управление которой он передал своим детям. Последние этажи здания занимает квартира миллиардера и его семьи.

    Ранее сообщалось, что спецслужбы провели частичную эвакуацию людей из небоскреба Трампа в Нью-Йорке. Район вокруг Trump Tower был оцеплен полицией. К месту событий также прибыли специалисты-взрывотехники и много пожарных машин.

    Связанные
    новости

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru