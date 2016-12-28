В Trump Tower провели эвакуацию из-за пакета с детскими игрушками

Полиция
Associated Press, причиной эвакуации людей из здания, где проживает избранный президент США Дональд Трамп, стал забытый рюкзак с детскими игрушками.
Нью-Йорка назвала ложной тревогой эвакуацию людей из здания, где проживает избранный президент США Дональд Трамп и его семья.
Представитель полиции Стивен Дэвис рассказал американским СМИ, что рюкзак был найден рядом с входом в магазин Nike Town, расположенным в небоскребе. После осмотра найденного предмета команда саперов сообщила о том, что забытая кем-то сумка не представляет угрозы.
В момент происшествия Трампа в здании в Нью-Йорке не было.
До церемонии вступления в должность, назначенной на 20 января, и переезда в Белый дом, небоскреб Trump Tower остается постоянной резиденцией избранного президента США Дональда Трампа. Там располагается штаб-квартира компании Трампа, управление которой он передал своим детям. Последние этажи здания занимает квартира миллиардера и его семьи.
Ранее сообщалось, что спецслужбы провели частичную эвакуацию людей из небоскреба Трампа в Нью-Йорке. Район вокруг Trump Tower был оцеплен полицией. К месту событий также прибыли специалисты-взрывотехники и много пожарных машин.
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