СМИ: из башни Трампа в Нью-Йорке эвакуируют людей

BNO News, из небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке, где располагается штаб-квартира компании американского миллиардера, избранного президента США Дональда Трампа, провели эвакуацию людей.
Из-за обнаружения подозрительных предметов сотрудники полиции эвакуировали людей из Trump Tower в Нью-Йорке.
Точных данных о причинах эвакуации нет. Журналисты телеканала сообщают, что в здании были обнаружены подозрительные пакеты, в которых заподозрили взрывные устройства.
Bomb squad responding to Trump Tower to investigate suspicious package in the lobby, police spokesman says https://t.co/zoAKuIkUxu— BNO News (@BNONews) 27 декабря 2016 г.
Официальных подтверждений этой информации пока нет. Точно известно только, что самого избранного президента в здании в момент происшествия не было. Здание охраняют сотрудники Секретной службы США. Район вокруг небоскреба оцеплен полицией. К месту событий также прибыло большое количество пожарных машин.
Комментарии