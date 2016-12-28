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  • 28.12, 03:00
СМИ: из башни Трампа в Нью-Йорке эвакуируют людей. Нью-Йорк, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

СМИ: из башни Трампа в Нью-Йорке эвакуируют людей

3 комментария
СМИ: из башни Трампа в <nobr>Нью-Йорке</nobr> эвакуируют людей

СМИ: из башни Трампа в Нью-Йорке эвакуируют людей

СМИ: из башни Трампа в <nobr>Нью-Йорке</nobr> эвакуируют людей

    Из-за обнаружения подозрительных предметов сотрудники полиции эвакуировали людей из Trump Tower в Нью-Йорке.

    Как передает телеканал BNO News, из небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке, где располагается штаб-квартира компании американского миллиардера, избранного президента США Дональда Трампа, провели эвакуацию людей.

    Точных данных о причинах эвакуации нет. Журналисты телеканала сообщают, что в здании были обнаружены подозрительные пакеты, в которых заподозрили взрывные устройства.




    Официальных подтверждений этой информации пока нет. Точно известно только, что самого избранного президента в здании в момент происшествия не было. Здание охраняют сотрудники Секретной службы США. Район вокруг небоскреба оцеплен полицией. К месту событий также прибыло большое количество пожарных машин.

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